Perego operata Scoperto tumore al rene | La prevenzione salva

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una foto su Instagram, la flebo sopra un letto di ospedale. Cose che chi frequenta i profili dei personaggi amati non vorrebbe vedere. E sotto, il commento che non vorrebbe leggere: "Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia". Paolaper una un. La notizia stupisce chi l’ha vista in onda solo qualche giorno fa, i colleghi, persino gli amici. L’esistenza e i suoi temporali improvvisi, i lampi nel cielo sereno. E valga per tutti, come scrive lei: "È importante fare sempre molta, puòre la vita". Cinquantasette anni, più di 70 programmi televisivi alle spalle, due nipoti, l’amore per il marito Lucio Presta che resiste intatto dal 2000 dopo la fine della relazione da ...