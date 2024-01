“Perché non ci sarò” Sanremo 2024 | l’annuncio di Beppe Vessicchio Che non risparmia critiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), arriva la conferma. Ormai per il pubblico di telespettatori italiani ma anche per gli artisti in gara si può dire che sia iniziato il conto alla rovescia. Pochi giorni allo start del festival della musica italiana sul palcoscenico del gettonatissimo Teatro Ariston di. E se qualcosa resta ancora da definire, questo riguarda chi animerà la competizione canora e in quale ruolo. Arriva la conferma a pochi giorni dallo start di. Tutto pronto? Quasi. Il pubblico italiano non fa che raccogliere quanti più dettagli sul festival più atteso dell’anno, ultimo, così sembra, con alla conduzione il timoniere per eccellenza, Amadeus. Ma i riflettori non restano accesi su questo, non oggi. Leggi anche: “Già si parla di squalifica”....