Perché il salario minimo serve e non si contrappone alla contrattazione collettiva

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ladi secondo livello, in Italia, quasi non esiste. Il che vuol dire che molto spesso si rimane legati a quanto previsto, in tema di salari, dal contratto collettivo nazionale. Senza, quindi, altri elementi migliorativi che possano aumentare gli stipendi. Motivo per cui unsarebbe utile e rafforzerebbe la condizione dei lavoratori, non entrando in contrapposizione con la, come spiega il presidente dell’Inapp (l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), Sebastiano Fadda. Il rapporto dell’Inapp – un ente pubblico vigilato dal ministero del Lavoro – evidenzia che la quota di imprese che dichiara di aver aderito al Ccnl è salita (tra il 2018 e il 2022) dal 75% all’87%. Invece quelle che applicano la...