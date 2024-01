Per salvare il mare dobbiamo cambiare filosofia | non possiamo solo prendere

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Mariasole Bianco, è la giovane biologa marina e divulgatrice scientifica che il rinato Museo di Scienze Naturali di Torino ha scelto come madrina per aprire il sipario dopo dieci anni di buio totale. Un popolo di montagna, quello torinese, che guarda alper iniziare un nuovo cammino. Perché? “Perché la nostra esistenza dipende dale il futuro deldipende da noi”, non usa mezzi termini la scienziata, presidente e co-founder della Onlus Worldrise, che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino. Ha preso per mano un’intera platea portandola in un lungo viaggio alla scoperta delle meraviglie del, delle problematiche che affliggono la sua salute e delle soluzioni di cui disponiamo perrotta. Da dove partiamo? «Dalla conoscenza che si spera possa evolvere in consapevolezza. ...