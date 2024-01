Per quanto tempo vanno conservate le bollette? I termini sono cambiati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il peso più grande, a scadenza quasi mensile, per tutte le famiglie è fare fronte al pagamento delle numeroseche ci vengono recapitare in posta in forma cartacea o, ormai, anche in email, le cosiddettevirtuali., è bene conservarle nel caso in cui il gestore solleciti un pagamento già fatto -ilcorrieredellacitta.comLa richiesta di pagamento di acqua, luce, gas, telefono, arrivano puntuali e perl’impegno più gravoso sia pagarle, ve n’è un altro non meno importante: conservare i pagamenti effettuati. Non è, infatti, da escludere che all’azienda fornitrice non risulti saldata una bolletta e si premuri di sollecitarne il pagamento, allora, sarà prezioso avere da parte tutti i cedolini a certificare l’avvenuto esborso della somma richiesta. Conservare lediventa, ...