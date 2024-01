Pensioni | gli “esodati” del governo Meloni | «L’assegno tagliato di 300 euro»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Anche ilha i suoi “”. L’esecutivo che promette di cancellare la legge Fornero ha imposto la revisione delle aliquote per tutti i dipendenti pubblici con meno di 15 anni di anzianità di servizio. Compresi sanitari e insegnanti. E a causa del ricalcolo che scatta nel 2024 i tagli possono arrivare anche al 20% della pensione. A salvarsi solo gli addetti alla sanità, ma a patto di lavorare tre anni in più. Attualmente sono pre-pensionati. Ovvero sostenuti da assegni-ponte frutto di accordi con le aziende. Ma il rendimento dei loro contributi è stato ridotto dalla Legge di Bilancio 2024. E che ha messo nella condizione attuale i lavoratori pubblici che, per motivi diversi, sono diventati lavoratori privati. Dopo il prepensionamento avranno la pensione tagliata Isoe contratti di ...

Via libera allo standard ITAS 16, Prestazioni sociali in denaro. La proposta, dopo essere stata sottoposta a consultazione pubblica dal 18 ottobre al 3 dicembre 2023, è stata approvata dal Comitato ...Quante e quali sono le vie di uscita dal mondo del lavoro per i nati nel 1960 a 64 anni di età: ecco le misure con cui andare in pensione ...Stavolta la "rete" ha maglie più larghe: dai medici in pensione agli specializzandi. Contratti a partita Iva per un tempo di sei mesi. Ieri il direttore generale ha firmato una delibera che mette in ...