Pensionato ladro seriale con l’automobile di lusso

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La sua auto, una Audi Q5 blu scuro, era stata segnala più volte da gestori di autogrill lungo la A8: il conducente, descritto come un sessantenne italiano, era stato notato a commettere diversi furti di generi alimentari, ma mai sorpreso in flagranza. Fino al primo pomeriggio di lunedì, quando una pattuglia della polizia stradale di Busto Arsizio, ha notato l’auto parcheggiata nell’area di servizio Villoresi Sud della A8, a Lainate. Poco dopo, è arrivato il conducente, poi identificato come undi 63 anni di Giussano, in provincia di Monza. Con sé aveva due latte di olio extravergine appena rubate. Inoltre all’interno dell’auto c’era altra refurtiva alimentare. Su disposizione del magistrato di turno della procura di Milano Francesco Cajani, l’uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e per ricettazione, ma i poliziotti hanno proseguito la ...