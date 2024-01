Pellezzano | raccolta sangue 27 e 28 Gennaio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “La generosità ce l’hai nel. Dona anche tu”. Con questo slogan, sabato 27 e domenica 282024, dalle ore 7.20 alle ore 12.20, presso la sede dell’AVISin via Eroi di Nassiriya, tramite prenotazione telefonica al numero 347.5071745, contatto whatsapp 089.566362, si terrà unaa cura dell’autoemoteca dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. La cittadinanza è invitata a donare per il prossimo Segui ZON.IT su Google News.

