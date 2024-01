Pawn Stars | la tragedia di Rick Harrison | “Sarai sempre nel mio cuore Ti amo” VIDEO

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024, noto per il programma di successo anche in Italia “”, travolto dallapeggiore. Il figlio Adam, 39 anni, è stato ucciso da un’overdose di fentanil. L’imprenditore e presentatore ha condiviso una foto sul suo account ufficiale Instagram accanto al figlio e ha reso omaggio ad Adam, protagonista con lui nel programma, con parole semplici che cristallizzano la profondità del dolore. “nel mio! Ti amo”, ha scritto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) In una dichiarazione a Page ...

