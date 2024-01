Paventi | «Lautaro Martinez? Prima prospetto di top player | ora lo è»

Uno dei protagonisti in questo inizio di stagione positivo dell’Inter è certamente Thuram. Andrea Paventi , in collegamento su Sky Sport, parla a ... (inter-news)

Lautaro Martinez e Simone Inzaghi sono stati i grandi protagonisti delle notti di Ryad. L'allenatore nerazzurro ha conquistato la terza Supercoppa italiana consecutiva, la quinta in carriera. Il Toro, ...Niente di preoccupante, con il giocatore che verrà rivalutato nei prossimi giorni. Dopo la Fiorentina però l'Inter affronterà la Juventus nella sfida al vertice e non verranno corsi rischi con Bastoni ...La partita tra Monza e Inter della 20^ giornata di Serie A si gioca oggi, sabato 13 gennaio, alle 20.45. Il match sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW ...