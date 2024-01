Passo storico anti-malaria | in Camerun vaccinazioni di massa

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilè il primo Paese ad aver ha lanciato un programma di vaccinazione su larga scala contro la, in un passaggio che l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha definito «». Secondo l’Oms, la malattia trasmessa dalle zanzare uccide più di 600.000 persone all’anno, soprattutto in Africa, con i bambini sotto i 5 anni che rappresentano oltre l’80% dei decessi nel...

Svolta storica, Mediaset ha sorpassato la Rai in tutte le fasce orarie . Non era mai successo nulla di simile, in passato il Biscione aveva battuto la ... (affaritaliani)

“Anno record per gli ascolti MEDIASET ”, annuncia una nota stampa MEDIASET . “Nel 2023 , pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto, MEDIASET ... (bubinoblog)

“Anno record per gli ascolti MEDIASET ”, annuncia una nota stampa MEDIASET . “Nel 2023 , pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto, MEDIASET ... (bubinoblog)

Nel tentativo di proteggere il nostro comune passato, l’Alma Mater ha organizzato tra il campus ... chiamando a raccolta 120 studiosi da ogni parte del globo tra archeologi, storici dell’arte ma pure ...In fondo, è un po’ una caccia al tesoro che stimola la fantasia, perché qualcosa che arriva dal passato va sempre un po’ reinterpretato ... fondatore e proprietario dello storico A.N.G.E.L.O. Vintage ...Non solo centro storico: anche a Cornigliano e a Sestri Ponente sembra ... Tassara – ma la mia mozione è stata bocciata per questione di competenza e nessun passo avanti è stato fatto per agevolare ...