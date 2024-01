Passa l’Autonomia | il Consiglio comunale di Napoli insorge | “Uno schiaffo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDiversi i temi affrontati nella seduta di oggi delpresieduta da Vincenza Amato. Diversi i dissensi manifestati verso il disegno di legge del Governo approvato ieri dal Senato suldifferenziata. Nino Simeone (Misto) ha iniziato intervenendo sulla vandalizzazione notturna di dieci autobus in diverse zone della città, definendo l’accaduto un gravissimo attacco che richiede una ferma presa di posizione. Ha altresì elogiato il lavoro dei tecnici di Abc sulla rete fognaria di via Manzoni e via Consalvo. Massimo Cilenti (Libera) si è detto preoccupato per l’approvazione in Senato del disegno di legge suldifferenziata, sottolineando la necessità di informare i cittadini sulle conseguenze del provvedimento. Ha inoltre chiesto ...