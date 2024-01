Passa da Cremona la speranza di salvare il rinoceronte bianco del nord | l’ultimo esperimento riuscito e cosa succederà

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)anche dal’ultimadidall’estinzione ildel, di cui restano solo due esemplari femmina, Najin e Fatu, non in grado di affrontare una gravidanza. Gli ultimi due maschi, Suni e Sudan sono morti nel 2014 e nel 2018. Per la prima volta un embrione diottenuto in provetta è stato impiantato con successo in utero, dando il via a una gravidanza: l'è stato condotto in Kenya, dal consorzio internazionale BioRescue, ma l’embrione è il risultato della fecondazione di ovociti realizzata in Italia nei laboratori di Avantea a. La sua riuscita apre alla possibilità di impiantare embrioni di ...