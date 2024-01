Parte dal Libano la missione di Tajani in Medio Oriente

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)dalla delicatadel ministro degli Esteri, Antonio, di due giorni che lo vedrà successivamente anche in Israele e in Cisgiordania. Un viaggio difficile e ad alta tensione. In particolare a Beirut l’Italia, che ha i suoi soldati presenti lungo il confine trae Israele, può giocare un ruolo importante di mediazione tra Hezbollah e lo Stato ebraico. Lo stesso capo della diplomazia italiana ha spiegato nei giorni scorsi che si tratta più che di una visita di una “diplomatica” per cercare “goccia dopo goccia” di raggiungere la pace nella regione. Inavrà incontri con esponenti di primo piano del governo libanese e si recherà in visita allaMilitare Bilaterale Italiana in ...