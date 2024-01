Papa | bene IA ma attenzione a deep fake | anche io vittima

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) AGI - "I sistemi di intelligenza artificiale possono contribuire al processo di liberazione dall'ignoranza e facilitare lo scambio di informazioni tra popoli e generazioni diverse" ma al tempo stesso possono essere strumenti di "inquinamento cognitivo". CosìFrancesco nel messaggio per la 58esima Giornata Mondiali delle Comunicazioni sociali sul tema "Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana". Il Pontefice mette in guardia sia dallenews, madalle, "immagini che sembrano perfettamente verosimili ma sono false", "è capitatoa me di esserne oggetto", aggiunge riferendosi alle foto che circolavano in rete di Bergoglio con un piumone bianco o in pose da supereroe, "o di messaggi audio che usano la voce di una ...