Paola Caruso | lo sfogo sulla madre biologica | ecco in che rapporti sono adesso

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) I telespettatori italiani ricorderanno bene le ospitate dia Live – Non è la d’Urso, programma condotto da Barbara d’Urso ormai tre anni fa. In quell’occasioni, la showgirl, nonché ex Bonas di Avanti un altro, ebbe la possibilità di incontrare la sua. Una bellissima storia che, però, a distanza di anni, pare aver preso una strada tutt’altro che serena. A raccontarlo è proprio lain un’intervista a Turchesando dove si rende noto che la situazione non sarebbe affatto rose e fiori.: le paroleA Barbara d’Urso va sicuramente il merito di aver fatto incontrare per la prima voltae la sua ...