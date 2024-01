Palestina e Siria | storica qualificazione agli ottavi in Coppa d’Asia

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Doha, 24 gennaio – Il calcio per darsi una speranza e un sogno.approdanodi finale dellain corso in Qatar, e non è un risultato come tutti gli altri. Vale il doppio, è uno slancio sopra un mare di sofferenza. Lacrime questa volta di gioia, dopo tanto orrore. A Doha la, battendo 3-0 Hong Kong, ha strappato un pass d’oro mentre molti giocatori avevano la testa altrove, per quanto stava succedendo a Gaza, lì dove sono rimasti, in quanto impossibilitati a fuggire, un paio di atleti che il ct, Makram Daboub ,avrebbe voluto convocare. Il pensiero di tanti era alle bombe sotto cui sono morti parenti e amici, e anche un membro dello staff tecnico, Hani Al-Masdar, che ad aprile avrebbe dovuto guidare l'Olimpica nel torneo ...