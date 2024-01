Palestina e Siria agli ottavi | Cina e India fuori | in Coppa d’Asia la voglia vale più dei soldi Da Héctor Cupèr a Dabbagh | nomi per la storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il fascino del calcio è che se ne sbatte di logica, grandi numeri, arroganza. Lain corso in Qatar è un manifesto dell’imprevedibilità di questo sport:qualificatea casa dopo la fase a gironi. Due giganti con quasi la metà della popolazione mondiale – 1,413 miliardi di abitanti la, 1,4 miliardi l’– dimostrano che la demografia non è sufficiente per diventare una potenza nel football. Servono altre risorse. Ad esempio, passione, coraggio e motivazioni fortissime, come nel caso di. Il passaggio dellaè maturato nel 3-0 su Hong Kong. Il centravanti Oday ...