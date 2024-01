Palermo Fortinet “Allarme cybersecurity | in Italia poca attenzione”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) MILANO (ITALPRESS) – “C'è da notare un'accelerazione degli attacchi informatici evidente. Due dati: il 2022 è stato un anno nero, ma i soli primi sei mesi del 2023 testimoniano che il trend è ancora in peggioramento. L'anno scorso l'è stata tra i paesi più attaccati a livello mondiale, con un +169% degli attacchi a fronte di una media mondiale del 21%, e si tratta di attacchi andati a segno e rilevati, quindi c'è anche una percentuale che ci sfugge. Ingli attacchi crescono 4 volte in più, siamo vicini al 40% incontro l'11% a livello mondiale. E incresce l'importanza degli attacchi andati a segno, il 9.6% del totale”. Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Massimo, country managere Malta di, azienda ...

