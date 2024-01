Palazzo della Civiltà Italiana | sai cosa c’è dentro e quanti archi ha? La curiosità che non tutti conoscono

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilè un edificio simbolo dell’EUR e presenta ben 216, un numero non casuale. LEGGI ANCHE – Perchè ci sono i buchi sul Colosseo? Lache forse non conosci IlIl, noto anche come Colosseo Quadrato, è uno degli edifici più iconici dell’EUR e rappresenta un simbolotettonico del Novecento romano. È stato ideato nel 1936 e progettato nel 1937 per l’Esposizione Universale del 1942, ma la sua costruzione fu completata solo nel dopoguerra. Glitetti Giovanni Guerrini, Ernesto La Padula e Mario ...