Paga 50mila euro per comprare l’auto di Angelina Jolie | poi la scoperta | era una truffa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Hato 50.000credendo di aver acquistato direttamente daun suo fuoristrada ma, neanche a dirlo, era una. Questo episodio è solo l’ultimo degli innumerevoli casi di truffe informatiche in costante aumento in tutta Italia. Le frodi vanno dai falsi investimenti nel trading online al più comune phishing per ottenere dati bancari fino ai metodi più ingegnosi, come questo avvenuto a La Spezia. “E’ il caso di un uomo sulla quarantina, che ha iniziato a chattare tramite Facebook con un sedicente profilo dell’attrice americana, che a un certo punto ha proposto di vendergli la propria autovettura, mandando anche un video dell’imbarco sulla nave che l’avrebbe recapitata in Italia. Ovviamente si trattava di una“, spiega Alessandro De Nanni della Polizia ...