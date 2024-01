Pafundi emigra in Svizzera perché all’Udinese non gioca Poi si lamentavano del Decreto Crescita

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Simoneva in, al Losanna, perre. L’Udinese ha chiuso la cessione del talento 17enne dell’Italia under 19, per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. E’ l’ennesimo giovane costretto adre all’esterovittima del “nonnismo” dei club italiani. Se un giovane non trova posto… Poi dicono che era colpa del. L’operazione, scrive Repubblica, è stata conclusa dall’agenzia italiana Ali Sport di Francesco Facchinetti, ora anche procuratore sportivo, e Ali Barat. Il Losanna è uno dei club del gruppo Ineos, proprietario anche del Nizza e del 25% del Manchester United. Nel contratto c’è anche una clausola per la quale l’Udinese potrà richiamare ...