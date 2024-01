Paestum-Pompei | alleanza per promuovere il turismo | prima tappa del progetto di gemellaggio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un protocollo d’intesa tra le città Capaccioe diperin modo sinergico ilsostenibile valorizzando le risorse locali e definendo iniziative comuni che possano favorire una più ampia conoscenza e fruizione del territorio. È questo l’obiettivo dell’atto che sarà presto sottoscritto dai sindaci dei due Comuni, rispettivamente Franco Alfieri e Carmine Lo Sapio. Si tratta delladi uncomune che sarà rafforzato in futuro dalla stipula di untra le due città. Alla base del protocollo c’è la consapevolezza che ilrappresenta un importante motore di sviluppo per i propri territori, sede di siti archeologici riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il ...

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia e Pompei sono sicuramente tra i siti più apprezzati da tutti i turisti e anche dagli italiani amanti della storia antica.