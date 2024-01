Padovan | «Inter ora sfavorita | ma solo illusione Sicuro contro la Fiorentina»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, tenendo in considerazione la Juventus attualmente prima e l’con una partita da recuperare. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport. LOTTA SCUDETTO – Giancarloha parlato così della lotta scudetto: «La Juventus ha fatto quello che doveva fare, l’no per ragioni di calendario. Però sa che manca una partita difficilel’Atalanta. Nel breve l’parte, perché mentre la Juventus affronta l’Empoli, l’va a Firenze. La Juventus potrebbe avere potenzialmente +4 punti di vantaggio e un po’ di pressione potrebbe subentrare. Ma io non credo, perché l’è una squadra matura per poter fronteggiare queste ...

Il giornalista ha poi aggiunto: 'Illuso chi pensa che l'Inter di Inzaghi si faccia condizionare in qualche modo dall'attuale primo posto della Juve' ...