Oscar | la rabbia di Ryan Gosling per la mancata nomination di Margot Robbie | “Dire che sono deluso è un eufemismo”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), ladiper ladiNonostante abbia ottenuto unaagliesprime tutta la suae delusione per lacandidatura die Greta Gerwig, rispettivamente protagonista e regista del film Barbie in cui l’attore interpreta il ruolo di Ken. In un’intervista alla Cnn, l’interprete ha infatti dichiarato: “estremamente onorato di essere nominato dai miei colleghi insieme ad artisti così straordinari in un anno di così tanti grandi film. E non avrei mai pensato di dirlo, maanche ...

L'ira di Ryan Gosling "Non c'è Ken senza Barbie e non c'è film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più responsabili per questo film che ha fatto la storia", ha protestato Rya ...Il divo, nominato come miglior attore non protagonista, si è espresso contro l’esclusione dell’Academy di Gerwig e Robbie ...Nel ruolo di Ken in ‘Barbie’, l’attore statunitense ha ricevuto la candidatura a miglior attore non protagonista ...