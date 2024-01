Oscar 2024 | tutti i record e le curiosità delle candidature | prime volte italiane | conferme da Venezia e primati assoluti

Oscar 2024 : le 13 nomination di Oppenheimer e il trionfo del cinema d’autore Christopher Nolan, Martin Scorsese e Yorgos Lanthimos dominano le nomination agli Oscar in un'edizione che vede in prima linea anche La zona ... (movieplayer)

Oscar 2024 ribelli e femministi. E capitan Garrone vola a Hollywood Non solo l’impresa di Matteo Garrone che centra la cinquina dei miglior film internazionali, non solo il prevedibile record di 13 nomination per ... (quotidiano)

America Ferrera svela la reazione alla nomination agli Oscar 2024 - pur non nascondendo un po' di disappunto L'attrice America Ferrera ha svelato la sua reazione alla nomination agli Oscar 2024, il sostegno delle co-star di 4 amiche e un paio di jeans e la ... (movieplayer)

Oscar 2024 - le nomination : in testa Oppenheimer e Povere Creature - candidato Garrone con Io Capitano Tutte le nomination agli Oscar 2024: in testa Oppenheimer davanti a Povere Creature e Killers of the Flower Moon, con Barbie più staccata; candidato ... ()