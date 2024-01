Oscar 2024 ribelli e femministi E capitan Garrone vola a Hollywood

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Non solo l’impresa di Matteoche centra la cinquina dei miglior film internazionali, non solo il prevedibile record di 13 nomination per l’Oppenheimer di Christopher Nolan: siamo alle prime candidature della nuova era dei “criteri di rappresentazione e inclusione” e se è presto per dire che la rivoluzione aè compiuta, le nomination della 96ª edizione dei premilasciano sperare che almeno qualche bel tumulto sia in atto. Innanzi tutto, lo scossone anti-patriarcale: tra i 10 “migliori film“ campeggia sì il manifesto femminista pop della Barbie di Greta Gerwig (campione d’incassi, 8 nomination) ma anche quell’Anatomia di una caduta Palma d’oro a Cannes a firma della francese 45enne Justine Triet (candidata pure per la regia), eccezionale manuale d’autore su come possa essere letalmente declinato il patriarcato ...