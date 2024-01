Oscar 2024 | le 13 nomination di Oppenheimer e il trionfo del cinema d’autore

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Christopher Nolan, Martin Scorsese e Yorgos Lanthimos dominano leagliin un'edizione che vede in prima linea anche La zona d'interesse e Anatomia di una caduta. Record sfiorato per: come previsto con ampio anticipo, è il dramma storico realizzato da Christopher Nolan a guadagnare la pole-position per i premi, aggiudicandosi un totale di trediciper la novantaseiesima edizione degli Academy Award. Storia dello scienziato J. Roberte del famigerato Progetto Manhattan, che avrebbe portato alla creazione della bomba atomica,festeggia così un altro importante traguardo nel bel mezzo di una awards season che si sta rivelando un autentico plebiscito per il capolavoro di Nolan, in ...