Oscar 2024 | “Io Capitano” nella cinquina per il miglior film internazionale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl cammino verso glidi “Io” prosegue con successo: il lungometraggio di Matteo Garrone è stato selezionato tra i finalisticategoria deldell’edizione. Il, candidato ufficiale dell’Italia, è stato scelto per lafinale della notte delle stelle del 10 marzo. “Caserta è orgogliosa di Mamadou, che con il suo coraggio, la sua tenacia, la sua intelligenza e la sua grande umanità, è quotidianamente al fianco di chi ha bisogno”. Così in un post sulla pagina facebook il Comune di Caserta commenta la notizia. Ilè ispirato alla vera storia di Mamadou Kouassi, attivista del Centro Sociale Ex Canapificio di Caserta e del Movimento ...