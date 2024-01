Oscar 2024 | il doppio record di John Williams con l' ultima nomination

Molte conferme e qualche sorpresa per le nomination a miglior attrice protagonista agli Oscar 2024 . Perché se è vero che quelle a Emma Stone per ... ()

Scopri tutti i riconoscimenti, le nomination e i premi vinti da Napoleon. Ha ricevuto 3 nomination ai premi Oscar. Ecco l'elenco completo di ogni premio vinto e le candidature di Napoleon per Oscar.ROMA – Ryan Gosling ha ricevuto la nomination all’Oscar come attore non protagonista per l’acclamato film ‘Barbie‘, mentre le sue colleghe di pellicola, la regista Greta Gerwig e l’attrice Margot ...Ha ricevuto 1 nomination ai premi Oscar. Ecco l'elenco completo di ogni premio vinto e le candidature di Nimona per Oscar. Alla fine troverai anche una statistica sintetica di tutti i premi e le ...