Ortisti dello Zerbo | nessuno fa nulla

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Protestano gli. La loro casetta adoperata per socializzare, distrutta dal maltempo due anni fa, ancora non è stata sistemata nonostante le promesse. Mancano fra l’altro, da oltre un anno, le luci nei bagni delle donne. Stiamo parlando degli orti comunali realizzati circa venti anni fa dall’allora sindaco Alessandro Ramazzotti, oggi in gestione a 44 anziani. "A febbraio 2022 c’è stato il primo sopralluogo di un assessore del Comune - racconta Salvatore Lagreca, presidente degli-. Da allora ne sono avvenuti altri 3 di sopralluoghi. Abbiamo ricevuto solo parole, ma non abbiamo fatto. Non è un intervento economico importante, si tratta forse di un migliaio di euro. Quell’area da ripristinare è un centro di aggregazione all’aperto per noi. ...