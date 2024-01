Oroscopo Febbraio | Toro

Leggi su lifeandpeople

21 aprile – 20 maggio Avete voluto la bicicletta, adesso pedalate: non tutto il male vien per nuocere. Il mese parte ben stimolato con i pianeti veloci in Capricorno che aprono porte luminose alla seconda e terza decade per sondare terre inesplorate dove spendere al meglio i propri talenti. Le passioni e l'amore galvanizzanti sostengono la spinta evolutiva. Quando Mercurio, Marte e Venere entrano progressivamente in Acquario, inizia un percorso di agility tra corse ad ostacoli e tensione nervosa; il cuore annaspa in una comunicazione aliena. Terza decade salva e sospinta dal sestile evolutivo di Nettuno. Giove e Saturno sono gli ancoraggi della prima decade, Urano poderoso della seconda. I nati nei primissimi giorni aggiungono Plutone all'onda acquariana: la vera trasformazione apre gli occhi e toglie le maschere.