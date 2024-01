Oroscopo Febbraio | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Avanti come un carro armato…con le ali ai piedi! Dai pianeti veloci in Capricorno, che rafforzano gli intenti e il valore personale e stabiliscono le risorse per ottenere riscontri pratici ed economici, ai sestili splendenti in Acquario. Mercurio guizzante aumenta i contatti e le possibilita? stimolanti per il vostro “genio ribelle”; Marte esalta l’entusiasmo, proteggendo al contempo dall’eccessiva ingenuita?. Venere in Acquario e? super glam per le vostre ineguagliabili doti da cavallerizzi: in coppia torna il sorriso e la voglia di scoprirsi, ma anche un dialogo chiarificatore e onesto in situazioni complesse. Prima decade, specie se nati tra 23 e 24 novembre, con Plutone in sestile e Saturno quadrato il salto quantico e? dietro l’angolo, l’Anima sa. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Gennaio 24, 2024 ...