Oroscopo Febbraio | Leone

23 luglio – 22 agosto Acorpo a corpo tra il Re splendente sul palcoscenico della vita e il Re interiore che incarna la missione animica, consapevole che scettro e corona non sono un merito, bensi? un disegno divino alla stregua di ogni altra vocazione. Dopo il riassetto necessario con i valori in Capricorno, il cielo prende dimora in Acquario dove gia? alberga Plutone: tutto cio? che non volete si palesa. Al lavoro e in casa discussioni e introvabili bandoli della matassa insidiano corpo e spirito, con il rischio di bruschi cali di tono o impennate adrenaliniche fini a se? stesse. Terza decade pressoche? esente dalle ostilita?: senza infamia, senza lode. Prima decade: la vibrazione acquariana carica l'inflessibile Plutone. Meglio avere un piano d'azione convincente.