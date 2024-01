Oroscopo Febbraio | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

21 maggio -21 giugno Dopo mesi al margine, finalmentevi consegna, – chiavi in mano -, il pass per una nuova promettente stagione. Vi siete applicati, avete fatto spazio e reclamato i vostri diritti, riconoscendo qualche punto debole e mettendovi in discussione. Con i pianeti veloci in Acquario entro meta? mese, la vita si apre a nuove rosee prospettive che sanno di crescita delle competenze, affetti complici, relazioni stimolanti e mordente nel manifestare la vita che desiderate. Nonostante il trigono di Plutone investa solo i primissimi gradi del segno, l'impronta del rivoluzionario Acquario e? cosi? rigenerante da placare le insidie e le nebbie, rispettivamente di Saturno quadrato per la prima decade e Nettuno per la terza. E? proprio vero: tutto cio? che volete e? al di la? della paura!