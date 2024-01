Oroscopo Febbraio | Capricorno

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio Detto, fatto; visto, preso. Il passaggio all' azione e? d'obbligo quando il clima si tinge di Acquario. Inizialmente Mercurio, Marte e Venere nel segno ricaricano fisico, mente e spirito, nutrendo la voglia di conquistare la vetta, che fa rima con il benessere interiore e la gioia nel cuore. Gli stessi pianeti, entrando in Acquario, scompigliano i capelli e sentite l'urgenza di esaudire i vostri desideri per sganciarvi da cio? che non vibra con le vostre reali pulsioni. Giove, Saturno, Urano e Nettuno ben distribuiti fra le decadi approvano all'unanimita?. Plutone avveniristico nell'undicesimo segno spazza via ogni dubbio e consegna ai nati tra 22 e 23 dicembre il mantra di Yoda: "Fare o non fare. Non c'e? provare" E? tempo di andare nel mondo!