Oroscopo Febbraio | Acquario

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Life&People.it 21 gennaio – 19Quest' anno il vostro compleanno e? come la ciliegina sulla torta. Uscite dalla coltre dei pianeti in Capricorno che hanno scavato in profondita?, tra doverosi bilanci, amare consapevolezze e risoluzioni illuminate. D'altronde le quadrature di Giove e Urano, che premono rispettivamente sulla prima decade e sui nati attorno all'8, lavorano alla radice; mentre Saturno e Nettuno nel secondo campo per prima e terza decade puntano sulla scala di valori, a cominciare da quello personale. In, le congiunzioni di Mercurio, Marte e Venere al vostro Sole sostengono come contrafforti l'opera del nuovissimo Plutone nel segno. Indossate i vostri panni e parlate la vostra lingua: scegliete l'Essenza. Nati nei primi giorni: e? atterrata l'Enterprise!