Orgoglio amaranto | la serata serata “100 anni di storia | 1000 giorni al timone”

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezzo, 24 gennaio 2024 – Giovedì 25 gennaio al Teatro Pietro Aretino di via della Bicchieraia secondo appuntamento con laa tinte. Dopo il successo di “Cosmilandia” i tifosi aretini faranno un balzo in avanti per tornare ainostri con la“100dial”. Al centro dell’evento, organizzato dacon il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Arezzo, ci sarà l’attuale presidente Guglielmo Manzo, colui che si è trovato a vivere dal vertice della società, l’anno del centenario. Grazie al contributo del giornalista Andrea Avato lasi snoderà principalmente con ...