Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere | concluse le elezioni del Comitato Pari Opportunità

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)le “deldell’di” tenute il 22 e 23 gennaio del 2024 c/o la Fondazione Forense in S.C.V., alla Via Lussemburgo. Tutti confermati i candidati della lista “Dignità Forense”, il gruppo politico forense guidato dall’Avvocato Angela Del Vecchio che oggi ricopre il ruolo di Presidente dell’di. “Sono molto fiera, in primis ...