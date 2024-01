Ora Legale 2024 | quando cambia | informazioni e curiosità

Leggi su inmeteo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’oraè un argomento che ritorna ciclicamente in molte parti del mondo. In molti paesi, l’orologio viene spostato in avanti di un’ora durante i mesi più caldi per permettere…L'articolo Meteo Italia, Previsioni del tempo, Notizie e Terremoti.