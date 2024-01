Ora la Lega si smarca sull’Ucraina L’ordine del giorno firmato Romeo | «Il governo si impegni per la pace» I cinque stelle pronti a votarlo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un testo molto esplicito e che, almeno sul piano politico, potrebbe generare non pochi imbarazzi, quello presentato dal capogruppo dellaal Senato, Massimiliano, e in votazione questa mattina, a margine dell’approvazione della proroga del decreto che concede armi all’Ucraina per tutto il 2024. All’interno del documento si legge infatti che ildeve impegnarsi «nelle competenti sedi europee» per una «concreta e tempestiva iniziativa volta a sviluppare un percorso diplomatico, al fine di perseguire una rapida soluzione del conflitto». Gli argomenti dellaIl ministro della Difesa, Guido Crosetto. ANSA/CLAUDIO PERINelle premesse del testo, si dice esplicitamente che l’Ucraina non ha alcuna possibilità di vincere la guerra. Citando le parole di Guido Crosetto,...

È il primo passaggio verso la riforma bandiera della Lega che, dopo il voto, ha esultato anche attraverso i suoi esponenti bresciani. “Oggi è un giorno di festa per il primo ok ad una riforma che ...In corsa Alessandra Todde per il Campo Largo, Paolo Truzzu per il centrodestra, Renato Soru per la coalizione Sarda, Lucia Chessa per Sardegna R-esiste ...La Lega esulta per il primo via libera all'autonomia differenziata. L'Aula del Senato - presidente di turno il leghista Gian Marco Centinaio - approva il disegno di legge Calderoli, che ora passa ...