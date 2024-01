“Ora gli scrocco questa cosa” | così parlava il deputato regionale siciliano Safina Le accuse | “A lui 50mila euro per informazioni sui bandi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Christian, già mi stavo incazzando che non mi chiamavi. Allora io ho bisogno di te”. “Minchia come, ti ho chiamato prima, ma eri occupato. Dimmi, io sono a tua disposizione come sempre, anche la notte come vedi”. Quando l’allora assessore comunale di Trapani, e oggiPd, Dariochiamava, il manager Christian Valerio, rappresentate per la Sicilia della società di energia City Green Light Srl, rispondeva sempre presente. Qualsiasi richiesta l’assessore facesse, il manager riusciva sempre a soddisfarla. Dalle illuminazioni per le piazze, ai campi sportivi, fino alla fornitura di telecamere. L’inchiesta – Secondo le indagini della procura di Trapani il manager ha anche garantitoa fondo perduto per alcune “iniziative comunali non meglio identificate”, e sponsorizzazioni ...