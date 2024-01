Operatore sanitario in una cooperativa

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 1 APPRENDISTA – Studio commerciale cerca apprendista addetto alla contabilità per studio commerciale e revisione contabile. Necessario diploma a indirizzo commerciale o contabile, buone conoscenze informatiche (pacchetto office), patente B e auto. Apprendistato full time 1cercacon esperienza ed in possesso di qualifica di adb per collaborazione con associazione per percorsi di residenzialità per persone con disabilità (gruppi di appartamento). Contattare 3474022311 o [email protected] . Richiesta esperienza e flessibilità. Contratto di 6 mesi, full time a turnazione anche notturna. 1 AUTOTRASPORTATORE/ICE – Azienda di Siena cerca autotrasportatore merci con patente C oppure E ed in possesso di cqc per trasporto e consegna delle merci, alimentari e non, presso i ...