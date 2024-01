Operaio del verde vola da tre metri

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È caduto dal cestello della piattaforma elevatrice effettuando la manutenzione delpubblico nella piazza principale di Belgioioso, proprio davanti al castello. L’37enne dipendente di una ditta incaricata dal Comune è precipitato al suolo da un’altezza di 3riportando conseguenze gravi: i soccorsi scattati poco prima delle 13 di ieri, arrivati sul posto in codice rosso, hanno poi trasportato il ferito al San Matteo in ambulanza con codice giallo, non in pericolo di vita. Non ha battuto la testa, protetta dal casco regolarmente indossato, ma la caduta gli ha procurato lesioni con sospette fratture per una prognosi ancora da definire. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri e degli ispettori di Ats competenti per gli infortuni sul lavoro. S.Z.