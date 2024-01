Omicidio Alexandru Ivan | fermato un altro sospettato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si aggiunge unall’di, il 14enne che il 13 gennaio è stato ucciso nel parcheggio della fermata della metro C Pantano. Si cercano piste e indizi tra le persone presenti quella notte per un contenzioso di droga. Non è ancora stato identificato l’assassino di, l’adolescente che 10 giorni fa è morto per due colpi d’arma da fuoco esplosi nel parcheggio della fermata della metro C Pantano. Sarebbero partiti da un’auto, su cui era a bordo l’assassino del 14enne, ma le indagini sono ancora aperte e si cerca tra familiari, amici e conoscenti delle persone presenti quella notte nel piazzale della fermata metro C Pantano, dove ci sarebbe stata la sparatoria.di un 14enne a Pantano: ...