Olimpiadi | ottavo oro azzurro ai Giochi giovanili di Gangwon | trionfa la staffetta mista di biathlon

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gen. – (Adnkronos) – Ancora un podio, ancora dal. L?Italia Team conquista l’oro a2024 grazie a Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Hannes Bacher e Michel Deval che hanno avuto la meglio sulla Francia (+1:13.0) e la Repubblica Ceca (+3:11.0). Si tratta del terzo podio consecutivo dell?Italia Team in questo evento in programma agli YOG invernali, dopo il bronzo vinto a Lillehammer 2016 e l?oro di Losanna 2020. L'articolo CalcioWeb.

Lo sci alpino prevedeva una sola gara quest'oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon in Corea del Sud. Si assegnavano le medaglie nel gigante maschile e a mettersi l'oro al collo è stato il ...Gangwon, 24 gen. - (Adnkronos) - Ancora un podio, ancora dal biathlon. L’Italia Team conquista l'ottavo oro a Gangwon 2024 grazie a Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Hannes Bacher e Michel ...Con una rimonta strepitosa di ben undici posizioni, lo svizzero Marco Odermatt in 2.10.03 ha vinto la seconda edizione dello slalom gigante notturno di Schladming. Per lui e' la vittoria n.32 in carri ...