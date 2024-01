Olimpiadi Invernali Under 18 | l’Italia fa il nono oro | Tabanelli trionfa nel Freeski

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Gangwon, 24 gennaio 2024 – La portabandiera alla cerimonia d’apertura, Flavia, regala iloro olimpico al. Gli Azzurrini18 stanno conquistando numerose medaglie ai Giochi, in svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud. Il suo è il secondo successo di giornata. Un record nel record. E’ la prima volta chevince il primo posto a cinque cerchi nella prova delSlopestyle. Flavia si è affermata davanti alla cinese Linshan Han e alla tedesca Muriel Mohr. L’altro successo era arrivato poco prima, ma dal biathlon, che si prende un altro alloro prezioso. Lo ha fatto la squadra femminile formata da Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Hannes Bacher e Michel Deval che ha battuto la Francia (+1:13.0) e poi la Repubblica ...

Giovedì 25 gennaio andrà in scena la sesta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali giovanili 2024 , manifestazione multisportiva in corso di ... (oasport)

Parigi, 24 gen. (askanews) - Il conto alla rovescia all'ombra della Tour Eiffel scandisce l'attesa per l'inizio dei Giochi Olimpici 2024, al via a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto, a 100 anni esatti ...(ANSAmed) - TUNISI, 24 GEN - Ha fatto relativo scalpore in patria la notizia della medaglia d'argento ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon, al tunisino Jonathan Lourimi nella categoria ...Colpo di scena: l'Italia, con la Lombardia e il Trentino, non è più la candidata unica per le Olimpiadi giovanili invernali 2028. Si sperava che il Cio decidesse nella sessione autunnale di Mumbai ma, ...