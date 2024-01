Oggi sciopero nazionale dei trasporti | treni | bus | metro a rischio | Ecco le fasce garantite

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Via al primodei mezzi pubblici del 2024. A Milano la protesta è stata confermata sia dall’Aziendamilanesi (Atm) sia da Trenord. I disagi si concentreranno dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18,fino al termine del servizio.

Ennesima giornata di sciopero Oggi a Roma . Da pochi minuti è iniziata la mobilitazione sindacale con disagi per viaggiatori e pendolari che si ... (ilcorrieredellacitta)

Nella giornata di oggi , mercoledì 24 gennaio , va in scena il primo Sciopero del 2024 su tutto il territorio nazionale. Ad essere interessati saranno ... (tg24.sky)

Via al primo sciopero dei mezzi pubblici del 2024. A Milano la protesta è stata confermata sia dall’Azienda trasporti milanesi (Atm) sia da ... (corriere)

Stop a bus, metropolitane, tram e treni oggi , 24 gennaio , per il primo Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale del 2024. A proclamare la ... (metropolitanmagazine)

È iniziata una giornata difficile per i trasporti da nord a sud d' Italia a causa dello Sciopero nazionale: cosa c'è da sapere sulla durata e sulle ... (ilgiornale)

La data odierna si caratterizza come il primo step ufficiale del 2024 . Infatti, a poco più di venti giorni dall’alba del 2024 , è ufficialmente ... (zon)

Sciopero nazionale dei mezzi pubblici, oggi mercoledì 24 gennaio sono possibili importanti disagi sui trasporti locali in tutta Italia. A proclamare la protesta di 24 ore le organizzazioni sindacali ...Lo sciopero coinvolge anche Atm, l'azienda di trasporti che opera soprattutto a Milano e che qui a Como gestisce la funicolare di Como-Brunate. L'agitazione non coinvolgerà le linee M1, M3, M4 e M5 ...Stop a bus, metropolitane, tram e treni oggi, 24 gennaio, per il primo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale del 2024. A proclamare la protesta di 24 ore, che si svolge con modalità diverse ...