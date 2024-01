Oggi 24 gennaio | San Francesco di Sales È il patrono dei giornalisti per un motivo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tanto venerato, Sandiè Dottore della Chiesa, si adoperò per ritrovare la comunione con i cristiani separati dalla Chiesa e la sua nomina adeiè legata a una sua particolare attività. Figlio di una nobile famiglia di Boisy nella Savoia, Sandinacque il 21 agosto 1567. ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Anticipazioni Tempesta D’Amore : una nuova e sorprendente puntata di Tempesta D’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire ... (zon)

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ... (zon)

Anticipazioni : una nuova e sorprendente puntata de “Il Paradiso delle signore ” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle ... (zon)

Anticipazioni : una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, ... (zon)

Lo scorso 19 gennaio il balletto “Cenerentola”, a firma del regista e coreografo Luciano Cannito, è andato in scena sul palco del Teatro Olimpico, inaugurando la stagione di danza dell’Accademia ...Mentre la famiglia reale attraversa un periodo piuttosto difficile, con Kate Middleton ancora ricoverata in ospedale e Re Carlo che sta per affrontare un intervento alla prostata, Harry e ...2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...