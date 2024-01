Odissea per una vertebra fratturata | “Visita possibile solo ad agosto”

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Prato, 24 gennaio 2024 – Un settantenne si è trovato suo malgrado protagonista di un’sanitaria, che come in molti casi è finita con una costosaa pagamento per sapere come gestire una brutta frattura della prima. A segnalare l’increscioso episodio è la figlia, che ha accompagnato il padre in questa esperienza negativa nella sanità pubblica. La storia. La frattura della primaviene rilevata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano a seguito di un incidente avvenuto il 30 novembre scorso. L’uomo allora è preso in carico dall’Obi (osservazione breve intensiva) e viene attivato un consulto con Careggi, in quanto, come si sa, il Santo Stefano non ha una sua neurochirurgia. Il paziente viene sottoposto ad una serie di esami. Al momento della dimissione dall’Obi, al collo viene messo il ...